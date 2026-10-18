وقال روبيو: "أشعر بالانزعاج إزاء الصور التي تُظهر عنف المستوطنين في الضفة الغربية".

وشدد على أن الولايات المتحدة "منزعجة للغاية" من مشاهد الاعتداء على مصوّرة أميركية في الضفة الغربية.

وتابع روبيو: "لقد طلبنا من الجانب الإسرائيلي -وما زلنا نطلب منه- اتخاذ إجراءات صارمة لوقف مثل هذه الممارسات. لقد كان الرئيس واضحاً للغاية في هذا الشأن، وكرر موقفه مراراً؛ فهو لا يرغب في رؤية أي احتكاكات أو أزمات تتطور في الضفة الغربية".

وأضاف وزير الخارجية الأميركي: "أدرك أن هناك مجموعات هي من تقوم بهذه الأفعال، لكن الرئيس كان صريحا ومتكررا في تأكيده على رفضه لمثل هذه التصرفات، فهو لا يريد أن يرى شرارة جديدة للصراع".

وأردف روبيو: "لقد اطلعنا على التقارير حول ما حدث بالأمس؛ ورغم أنني لا أملك كافة التفاصيل، إلا أننا طلبنا توضيحات من السفارة -ومن المتوقع أن نتلقى تقريراً مفصلا اليوم أو غدا يوضح الحقائق-، لكن بناءً على ما ورد في التقارير الإعلامية، فإن الوضع يبدو مقلقاً للغاية".

يأتي ذلك بعد إصابة هايدي ليفين، المصورة الصحافية المتمرسة في واشنطن بوست، الجمعة على يد مستوطنين إسرائيليين انهالوا عليها بالضرب، أثناء تغطيتها لأعمال عنف استهدفت مزارعين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وفق شهادتها الشخصية وتصريحات شهود وأطباء.

وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية أكد وزير الخارجية الأميركي أنه لم يصدر أي توجيه من البيت الأبيض بخفض سرعة خدمة "ستارلينك" في أوكرانيا.

وأشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب جمّد العقوبات على روسيا لـ"تحليل" تأثيرها على الاقتصاد العالمي.