وجاء حديث ماركو روبيو خلال اتصال هاتفي مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، جرى الخميس، بحسب المسؤول الأميركي، الذي نقلت عنه وكالات أنباء.

وقال المسؤول، الذي تحدث للصحافيين شريطة عدم الكشف عن هويته، إن روبيو حث الرئيس عون على محاسبة كل من أصدر الأمر بهذه الشحنة ومولها وأدارها، مؤكدا أن إعادة المتفجرات إلى حزب الله "أمر لا ينبغي أن يكون قابلا للنقاش".

وأضاف المسؤول ​أن الوزير ماركو روبيو حث على التواصل العسكري المباشر بين القوات ​اللبنانية ‌والإسرائيلية "لفض النزاع".

وأعلنت الرئاسة اللبنانية عن الاتصال، مشيرة إلى أن عون أكد لروبيو قيام الجيش والقوى الأمنية بواجباتهم في تنفيذ القرارات المتعلقة بمنع المظاهر المسلحة ومصادرة الأسلحة والذخائر ومكافحة التهريب.

تعود القضية إلى ضبط الجيش اللبناني شاحنة محملة بمئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة، من بينها مادتا "سي فور" و"تي إن تي"، في منطقة ضهر البيدر أثناء نقلها من البقاع باتجاه بيروت الكبرى.

وأقر النائب عن حزب الله حسن فضل الله، الخميس، بأن الشحنة تعود للحزب، قائلا إنها "مخصصة حصرا للاستخدام ضد الاحتلال الإسرائيلي" في جنوب لبنان حسب تعبيره، واصفا مزاعم استخدامها في مخططات اغتيال بأنها "لا أساس لها".

وأشار رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى أن مادة "سي فور" استُخدمت في عمليات اغتيال سياسي شهدها لبنان تاريخيا، مؤكدا أن الحكومة ستتعامل بحزم مع أي سلاح خارج إطار الشرعية.