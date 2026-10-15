وقال السيسي، خلال حديث على مأدبة إفطار مع كبار رجال الدولة والإعلاميين، على هامش احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين، إن نتنياهو سأله ذات مرة عن أسباب تسليح مصر.

وأضاف: "هو يعلم أن مصر لن تمثل تهديدا لإسرائيل. مرة سألني: لماذا تتسلح؟ قلت له: نحن في منطقة مضطربة ونحتاج لأن نكون أقوياء كي نحافظ على السلام، ليس مع إسرائيل فقط، ولكن مع المنطقة كلها".

وأوضح السيسي أنه أكد، في جميع لقاءاته واتصالاته مع نتنياهو منذ عام 2014، أن إقامة دولة فلسطينية ستعود بالنفع على الجميع، وتحقق السلام الدائم والاستقرار، وتتيح اندماجا حقيقيا لإسرائيل في المنطقة، مضيفا: "لكنه لم يكن مقتنعا، وهو مسؤول عن دولته".

وفي ما يتعلق بإيران، قال إن مصر، رغم عدم وجود علاقات معها، حرصت على تجنب الاقتتال بينها وبين إسرائيل والولايات المتحدة. وحذر من أن "المتغيرات الجيوسياسية في المنطقة كبيرة وعميقة، وسوف تترتب عليها تداعيات على المنطقة".

وشدد على ترابط الأمن القومي المصري والسعودي وأمن دول الخليج العربي، مؤكدا أن استهداف السعودية يؤثر على الأمن القومي العربي والمصري.

وقال: "مصر لا تقبل المساس بأمن المملكة وحدودها، وترفض كذلك المساس بأمن البحر الأحمر والممرات البحرية الدولية"، مضيفا أن "ما يهمنا هو أمن المملكة وعدم المساس به واستقرارها وخفض التصعيد".