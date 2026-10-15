وجاء نشر المقطع الذي أثار ضجة في إسرائيل، في إطار المنافسة الساخنة بين أيزنكوت ونتنياهو، قبل أيام من الانتخابات البرلمانية المرتقبة.

وأصدرت لجنة الانتخابات المركزية أمرا لحزب "ياشار" الذي يتزعمه أيزنكوت، بضرورة الإشارة إلى أن الفيديو غير حقيقي، أو إزالته.

وجاء القرار استجابة لطلب قدمه حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو، بموجب قانون الانتخابات المتعلق بأساليب الدعاية.

ولا تزال جلسة النظر في الأمر جارية.

وفي قرار مؤقت، نصت لجنة الانتخابات المركزية على ضرورة إرفاق توضيح يشير إلى استخدام وسائل رقمية في إنشاء المقطع أو تعديله، أو إزالته.

ويظهر في المقطع نتنياهو وهو يتحدث هاتفيا مع السنوار، مخطط هجوم السابع من أكتوبر 2023 على إسرائيل، ويقدم له التهنئة.

وينتهي مقطع الفيديو بعبارة تظهر على الشاشة، يغطي فيها نتنياهو عينيه، وإلى جانبها نص يقول: "نتنياهو، لقد تلقيت تحذيرات لكنك لم تمنع وقوع الهجوم"، في إشارة إلى تقارير تزعم أن نتنياهو تلقى تحذيرات بشأن هجوم وشيك قبل السابع من أكتوبر، لكنه لم يتخذ أي إجراء حيالها.

وينفي نتنياهو بشدة صحة هذه التقارير.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي قتل السنوار في غزة، في أكتوبر 2024، بعد نحو عام من بدء الحرب على القطاع.