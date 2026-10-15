وقال المصدران إن الرسالة الإيرانية إلى حزب الله جاء بها: "نقدّر أن الهجوم الأميركي مسألة وقت، وعليكم أن تكونوا مستعدين أيضا".

وجاءت التحذيرات الإيرانية بعد حديث وسائل إعلام عالمية عن تداول إسرائيل والولايات المتحدة احتمال شن ضربات على إيران، قبل الانتخابات في كلا البلدين.

وناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، إمكانية شن عملية عسكرية كبيرة جديدة ضد إيران قبل الانتخابات الإسرائيلية والأميركية، وفق ما نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين.

لكن مسؤولا في البيت الأبيض وصف الأنباء عن مناقشة الزعيمين استئناف الحرب بأنها "غير صحيحة"، مؤكدا أن ترامب أعلن أن الولايات المتحدة لن تهاجم إيران قبل انتخابات التجديد النصفي، المقررة في نوفمبر المقبل.

مخاوف إسرائيلية واستعدادات عسكرية

وبحسب "أكسيوس"، جرت المكالمة بشأن الهجوم المحتمل قبل إعلان ترامب أنه لن يشن ضربة ضد إيران قبل انتخابات التجديد النصفي.

ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي أن نتنياهو أعرب خلال المكالمة عن قلقه إزاء معلومات استخباراتية إسرائيلية تشير إلى خطوات إيرانية مقلقة لإعادة بناء البرنامج النووي.

وأفادت مصادر بأن نتنياهو أجرى عدة مكالمات مع ترامب خلال الأسبوعين الماضيين بشأن العودة إلى العمليات القتالية الكبرى في إيران.

وشملت المناقشات، وفق المصادر، عملية مشتركة محتملة بين الولايات المتحدة وإسرائيل تستهدف مواقع عسكرية ونووية.

وتشعر إسرائيل، بحسب التقرير، بقلق خاص إزاء احتمال استخدام إيران منشأة "جبل الفأس" لتخصيب اليورانيوم.

وقالت المصادر إن الجيشين الإسرائيلي والأميركي لا يزالان في حالة تأهب، ويستكملان الاستعدادات ليكونا جاهزين في حال غيّر ترامب رأيه.