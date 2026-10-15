وأفاد سكان بسماع دوي 5 انفجارات متتالية هزت عدن، بينما شوهدت أعمدة دخان تتصاعد من الجهة الواقعة فيها قصر المعاشيق الرئاسي.

وقال سكان لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن دوي الانفجارات سمع في أرجاء المدينة.

وذكرت وكالة أنباء "سبأ" اليمنية، أن الحوثيون كانوا يستهدفون "مقر عمليات عسكرية" في القصر الرئاسي بعد.

والجنوب الغربي، أفادت مصادر يمنية بتصاعد حدة المعارك بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين في أطراف مدينة تعز ومديرية صبر الموادم، جنوبي المدينة.

وأكدت المصادر سيطرة جماعة الحوثي على جبل هان غربي تعز، بعد يوم من المعارك العنيفة في محيطه، مشيرة إلى تعرض مواقع وتعزيزات الجماعة لسلسلة من الغارات الجوية.

وتسببت المواجهات المستمرة في نزوح آلاف الأسر من أطراف مدينة تعز إلى وسطها، في ظل الحصار المفروض على المدينة ومنع دخول الاحتياجات الأساسية إليها.

كما نزحت أعداد مماثلة من الأسر من قرى مديرية صبر الموادم، جنوبي مدينة تعز.

وفي سياق متصل، أعلنت قوات العمالقة الجنوبية الدفع بتعزيزات عسكرية إلى جبهة المضاربة بالصبيحة في محافظة لحج، من أجل التصدي للحوثيين.