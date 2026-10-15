وقال وكيل وزير الخارجية السعودي للدبلوماسية العامة رائد قرملي لصحفيين خلال إيجاز عبر الفيديو، إن طهران تواصل "تسليح وتدريب ودعم" الحوثيين.

وأوضح قرملي: "نعتقد أن التصعيد الذي ينفذه الحوثيون في هذه المرحلة الأخيرة من النزاع يجري بتشجيع من إيران"، مضيفا أن إيران "تواصل تسليح الميلشيا الحوثية وتدريبها ودعمها، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي".

ومن جهة أخرى، قال المسؤول السعودي إن الحوثيين رفضوا خلال الأسابيع الأخيرة طلبا من الرياض للاجتماع في سلطنة عمان.

وأكد قرملي أن الرياض سعت للوصول لحل دبلوماسي مع الحوثيين في اليمن، مبقية على تواصلها مع إيران، لكنه اعتبر أن الأخيرة غير راغبة بالوصول لحل.

وقال: "نواصل التواصل المباشر مع إيران. بشكل عام، لا يبدو حتى الآن أن الإيرانيين قادرون على تقديم التنازلات اللازمة للتوصل إلى حل".

وتتعرض السعودية منذ أيام لهجمات شبه يومية ينفذها الحوثيون بالصواريخ والمسيّرات، وكان أعنفها هجوم على مطار الرياض السبت أسفر عن 13 قتيلا وأكثر من 300 جريح، وهو الأكثر عنفا في المملكة منذ أكثر من عقد.

على وقع الحرب في الشرق الأوسط، انهارت في يوليو هدنة كانت تسري في اليمن منذ عام 2022 بين الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية، فاستؤنفت المعارك بين الطرفين، وحقق الحوثيون تقدما على الأرض فسيطروا على الساحل الغربي ومنطقة مضيق باب المندب.

وتزامن ذلك مع تصعيد في المواجهة بين الحوثيين والسعودية.

وكثفت السعودية ضرباتها في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون باليمن، وأعلنت القوات الحكومية الأسبوع الماضي بدء هجوم واسع النطاق لاستعادة مناطق تحت سيطرة الجماعة.