وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن كيالي ألقي القبض عليه "أثناء ‌‏محاولته الفرار عبر الحدود".

وحسب "سانا"، شكّل كيالي "ميليشيا مسلحة شاركت، إلى جانب قوات نظام الأسد، في قمع السوريين خلال سنوات الثورة، وارتكبت مجازر عدة في مناطق مختلفة، ‌‏أبرزها مجزرتا البيضا ورأس النبع في بانياس".

وحسب مصادر سورية، أسفرت أحداث البيضا عن مقتل ‌‏‌‏264 مدنيا، من بينهم 36 طفلا و28 سيدة، بينما أدت أحداث رأس النبع إلى مقتل ‌‏‌‏195 مدنيا، من بينهم 56 طفلا و43 سيدة.‏

وتضمنت الشهادات والتقارير المتعلقة بالواقعتين روايات عن انتشار الجثامين في ‏الطرقات والدكاكين والأقبية، وتنفيذ إعدامات ميدانية بالرصاص والأسلحة ‏البيضاء، وإحراق المنازل والجثامين.‏

وحسب "سانا"، ارتكبت الميليشيات التابعة لكيالي "مجازر بحق السوريين في أرياف اللاذقية ‏وحلب وإدلب، أسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى".‏

من هو علي كيالي؟

ولد عام 1956 في ولاية هاتاي التركية، وحظي بامتيازات خاصة في سوريا بعد فراره من تركيا عام 1982، بحكم صلة قرابة مع عائلة الأسد.

ويعد كيالي، وفق وكالة الأنباء السورية، أحد مخططي التفجير الذي دبرته مخابرات نظام الأسد في مدينة ‏الريحانية التركية في مايو 2013، وأسفر عن مقتل 53 شخصا وإصابة العشرات، ‏فضلا عن أضرار مادية كبيرة.

وفي مطلع شهر أكتوبر الجاري، ألقى جهاز الاستخبارات التركي القبض على عمر ‏الخطيب، أحد مخططي تفجير الريحانية، أثناء محاولته الفرار بحرا إلى أوروبا.

وفي الرابع من الشهر ذاته، ألقت قوات الأمن في سوريا القبض على جمال طرابلسي نائب ‏كيالي.‏