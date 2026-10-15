وقال السيسي إن مصر والسعودية تمثلان قلب الأمتين العربية والإسلامية، وإن أي ضرر يصيب إحداهما يؤثر على الأخرى، مؤكدا أن استهداف المملكة يمس الأمن القومي العربي والمصري. وشدد على أهمية الحفاظ على أمن السعودية واستقرارها والعمل على خفض التصعيد.

وفي ما يتعلق بالأوضاع الإقليمية، أشار السيسي إلى وجود مخاطر على الحدود الجنوبية والغربية لمصر، مؤكدا أن القاهرة بذلت جهودا لتجنب اندلاع النزاع في السودان.

وشدد على أن استقرار السودان وليبيا وقطاع غزة من مقتضيات الأمن القومي العربي والمصري.

وفي الشأن الفلسطيني، قال السيسي إنه أكد، خلال جميع لقاءاته واتصالاته مع رئيس الوزراء الإسرائيليبنيامين نتنياهو منذ عام 2014، أن إقامة دولة فلسطينية ستعود بالنفع على الجميع، وتسهم في تحقيق السلام الدائم والاستقرار في المنطقة.