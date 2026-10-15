جاء ذلك خلال زيارة إلى موقع أعمال الحاجز في غور الأردن، برفقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس وعدد من القادة العسكريين، استمع خلالها إلى إحاطة بشأن الأعمال الهندسية والترتيبات الأمنية الجارية.

وقال نتنياهو: "ما ترونه خلفي هو الحاجز الضخم الذي نبنيه على طول الحدود الشرقية، من نهر اليرموك إلى إيلات"، مضيفا أن المشروع يأتي إلى جانب ما وصفها بـ"المناطق الأمنية التي نسيطر عليها في لبنان وسوريا، وبالطبع في قطاع غزة".

وأوضح أن تعزيز الدفاعات لا يقتصر على إنشاء الحاجز، قائلا: "هناك قوات وخطة عمل وخطط لمواجهة الطائرات المسيرة، ولن أخوض في التفاصيل". وأضاف أن الهدف هو "توفير أقصى درجات الدفاع لحماية المواطنين الإسرائيليين ومنع أي طرف حتى من التفكير في اجتياح دولة إسرائيل".

وأشار إلى أن الأعمال تشمل عمليات هندسية ولوجستية واسعة، وتعبئة قوات الجيش والاحتياط، موجها تحذيرا إلى خصوم إسرائيل بقوله: "كل هذه القوة توجه رسالة إلى أعداء إسرائيل: لا تختبرونا".

من جانبه، قال كاتس إن الحاجز والقوات والمناطق الأمنية تمثل عناصر مهمة في الخطة الدفاعية، لكنها تأتي إلى جانب «سياسة هجومية نشطة واستباقية» لمواجهة ما وصفها بالتهديدات البعيدة، مثل إيران، والتهديدات القريبة.

وأضاف: "الأولوية للهجوم، وتدمير العدو وإزالة التهديدات، إلى جانب توفير دفاع قوي للمواطنين الإسرائيليين".