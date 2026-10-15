وجاءت الحوادث في الفترة بين 7 أكتوبر 2023 و19 أغسطس 2026، بحسب التحقيق الذي اعتمد على أدوات الذكاء الاصطناعي لفحص أكثر من 60 ألف تقرير إخباري، بجانب مراجعة يدوية لمئات الحوادث.

وتوصل التحقيق إلى 300 حالة قال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق فيها، لكنه لم ينشر نتائج سوى لنحو 28 منها على موقعه الإلكترونية، بينما لف الغموض مصير 18 حالة أخرى.

كما لم يقدم الجيش الإسرائيلي أي معلومات مؤكدة سوى عن حادثتين قال إنهما قيد المراجعة، بينما امتنع عن الإدلاء بأي إفادات بخصوص الحوادث الأخرى.

توزيع حوادث القتل والإصابة

توزعت حوادث القتل والإصابة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي الـ254، بين 158 حالة في قطاع غزة، و48 حالة في الضفة الغربية، و32 حالة داخل لبنان، و16 حالة داخل إسرائيل، أو أثناء الاحتجاز لدى الجيش.

كما تعود بعض الحالات التي لم تعلن نتائجها إلى أواخر عام 2023، ومن بينها قصف مبنى مدرسة في غزة في أغسطس 2024، الذي شهد مقتل 93 شخصا على الأقل، من بينهم 6 نساء و11 طفلا.

ومن أبرز الحالات التي خضعت لتدقيق علني مقتل الطفلة الفلسطينية هند رجب، البالغة من العمر 5 سنوات، ومقتل 15 من العاملين في فرق الطوارئ التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أطلق عليهم أكثر من 100 رصاصة، وسط اتهامات باستهدافهم من مسافة قريبة، بحسب منصة "بي بي سي فيريفاي" للتحقق من المعلومات.

وفي أغسطس الماضي، نشر الجيش الإسرائيلي تقريرا عن تحقيقاته الداخلية في 5 حوادث وقعت في قطاع غزة، منها حالتان قيد التحقيق الجنائي.

وهناك 3 حوادث أخرى، منها مقتل 7 من العاملين في منظمة "وورلد سنترال كيتشن" في غارة جوية، ومقتل 4 من العاملين في منظمة "أطباء بلا حدود" خلال هجومين منفصلين في غزة.

وقال الجيش إنه لم يجد أساسا أو اشتباها معقولا يبرر فتح تحقيق جنائي في هذه الحالات.

تحقيقات في حوادث مجهولة

يشير تحقيق "بي بي سي فيريفاي" إلى إعلان الجيش الإسرائيلي أن آلية تقصي الحقائق والتقييم التابعة لهيئة الأركان العامة الإسرائيلية أكملت مراجعة نحو 150 حادثة منذ بداية الحرب.

وأحيلت هذه الحوادث إلى النيابة العسكرية لفحصها، لكن الجيش لم يوضح طبيعتها أو ما إذا كانت منفصلة عن الحالات التي حددها التحقيق.

ولفت إلى إعلان الجيش الإسرائيلي أنه "ينشر نتائج التحقيقات والفحوصات متى أمكن، مع مراعاة الاعتبارات القانونية والعملياتية والخصوصية وأمن المعلومات"، كما قال إن بعض الحوادث تخضع لمراجعات عملياتية على مستوى القيادة، بهدف تحديد تسلسل الأحداث ورصد أوجه القصور واستخلاص الدروس.

وأخطر الجيش الإسرائيلي محققي "بي بي سي" باتخاذ إجراءات تأديبية في عشرات الحالات بحق جنود خالفوا التعليمات، شملت استبعادهم من مواقع القتال ومن الخدمة الاحتياطية.

وحصلت منظمة "يش دين" الإسرائيلية لحقوق الإنسان، بموجب قانون حرية المعلومات، على معلومات كشفت أنه بين أكتوبر 2023 وأغسطس 2024، أحيلت 1456 حادثة مرتبطة بغزة على الأقل إلى آلية تقصي الحقائق والتقييم التابعة لهيئة الأركان العامة.

واكتملت مراجعة 12 حالة فقط وأحيلت إلى هيئة المدعي العام العسكري، وأسفرت حالتان منها عن فتح تحقيقين جنائيين.