وأضاف بيزشكيان، في خطاب بثه التلفزيون الرسمي الأربعاء: "خلال الأعوام الثمانية والأربعين منذ الثورة، لم نواجه حصارا وحربا وصعوبات بشدة ما نواجهه اليوم".

واتهم واشنطن بالتركيز على "جعل الشعب مستاء ويواجه المصاعب، ثم تظهر احتجاجات اجتماعية لكي يتمكنوا من تحقيق أهدافهم الخبيثة".

وتأتي تصريحاته في ظل الحرب بين إيران والولايات المتحدة، التي بدأت في 28 فبراير بضربات أميركية وإسرائيلية أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي.

وفرضت واشنطن حصارا على الموانئ الإيرانية ردا على إغلاق طهران مضيق هرمز، شمل تحويل مسار السفن المتجهة إلى تلك الموانئ أو المغادرة منها وإيقافها.

وكانت إيران قد شهدت أواخر ديسمبر الماضي احتجاجات على غلاء المعيشة، امتدت إلى مناطق مختلفة وتحولت إلى حركة أوسع مناهضة للحكومة. وحملت السلطات الإيرانية الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية تأجيجها.