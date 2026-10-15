وقال الأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي، إن القرار جاء بسبب "استمرار محاولات ميليشيا الحوثي استهداف السعودية وأعيانها المدنية، وتمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وحرصا على سلامة الوفود المشاركة".

وأكد البديوي عزم مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي على تهيئة الظروف المناسبة لعقد القمة، بما يعزز التعاون بين الجانبين ويحقق النمو والازدهار لدولهما وشعوبهم.