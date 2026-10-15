وتأتي هذه الرواية الجديدة، التي نشرتها "كان" الأربعاء، وسط جدل متصاعد في إسرائيل بشأن زيارة محتملة لكامل قبل الهجوم، بعدما أقر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوصوله إلى إسرائيل، لكنه نفى لقاءه، فيما شكك مسؤولون أمنيون في حدوث الزيارة أصلًا.

ماذا كشفت "كان"؟

بحسب تحقيق نشره المراسل العسكري إيتاي بلومنتال، هبطت طائرة خاصة تابعة لشركة "سمارت أفييشن" المصرية في مطار بن غوريون يوم 26 سبتمبر 2023، نحو الساعة 9:50 صباحًا.

وأفادت "كان" بأن الطائرة كانت تقل رجلي أعمال دخلا إسرائيل عبر صالة "فتال" المخصصة للطيران الخاص، قبل أن تعود الطائرة فارغة إلى القاهرة عند الساعة 10:57 صباحًا، بعد نحو 67 دقيقة من وصولها.

وأضافت أن شركة "QAS" تولت تقديم الخدمات الأرضية للطائرة، وأن الرحلة لم تكن مسجلة باعتبارها زيارة رسمية أو أمنية.

ووفق الهيئة، تعرف الجهات المختصة هوية الراكبين، بما فيها سلطات الطيران والهجرة والشركة المصرية المشغلة للطائرة، لكنها امتنعت عن إعلان اسميهما لأسباب تتعلق بالخصوصية.

ولم تنشر "كان" وثائق تثبت هوية الراكبين بصورة مستقلة.

نتنياهو يقر بالزيارة وينفي اللقاء

جاء الكشف بعد تصريحات لنتنياهو خلال مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية، الثلاثاء، أقر فيها بوصول عباس كامل إلى إسرائيل قبل هجوم السابع من أكتوبر، لكنه نفى أن يكون قد التقاه.

وقال نتنياهو إنه كان يشارك في مراسم تأبين لجنود إسرائيليين وقت الزيارة المزعومة.

وفي تصريحات نقلتها "كان"، الأربعاء، تساءل نتنياهو عن هوية الأشخاص الذين ربما التقوا المسؤول المصري، قائلًا: "أريد أن أعرف من التقى به. أنا لا أعرف."

لكن صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلت عن مسؤول أمني إسرائيلي رفيع تشكيكه في حدوث الزيارة، مؤكدًا أن رؤساء الأجهزة الأمنية لم يكونوا على علم بها، وأن مراجعات لاحقة لم تكشف ما يثبت وقوعها.

وبحسب الصحيفة، نفى مسؤولون أمنيون سابقون، بينهم رئيس الموساد ديفيد برنياع، ورئيس الشاباك رونين بار، ومنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية غسان عليان، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، لقاء كامل خلال تلك الفترة.

وأثار ذلك تساؤلات بشأن الجهة التي استقبلت المسؤول المصري، إذا كانت الزيارة قد حدثت بالفعل.

تناقض آخر في تصريحات نتنياهو

وأثارت مقابلة نتنياهو مع القناة 14 جدلًا إضافيًا، بعدما استخدم تعبيرا يفيد بأنه لم يسبق له لقاء رئيس جهاز مخابرات بهذه الطريقة.

ولفتت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها "جيروزاليم بوست"، إلى أن نتنياهو التقى عباس كامل بالفعل في القدس خلال مايو 2021، وفق بيان رسمي وصور نشرها مكتب رئيس الوزراء آنذاك.

غير أن ذلك لا ينفي صحة تأكيد نتنياهو أنه لم يلتقِ كامل خلال الزيارة المزعومة في سبتمبر 2023.

ماذا عن التحذير المصري؟

بدأ الجدل بشأن التحذير المصري عقب هجوم السابع من أكتوبر، عندما نشرت "يديعوت أحرونوت" معلومات منسوبة إلى مصدر مصري تفيد بأن القاهرة حذرت إسرائيل من عملية كبيرة محتملة في غزة.

وعاد الملف إلى الواجهة بعد تقرير لمجلة "ذا أتلانتيك" الأميركية تحدث عن زيارة لعباس كامل إلى إسرائيل يوم 26 سبتمبر 2023، نقل خلالها تحذيرًا بشأن استعدادات حركة حماس لهجوم كبير.

لكن مكتب نتنياهو نفى تلقي رئيس الوزراء تحذيرا مصريا من هذا النوع.

وتطرح رواية "كان" الجديدة أسئلة بشأن مدى ارتباط الطائرة المصرية بزيارة عباس كامل، وما إذا كانت الزيارة قد حدثت بوسيلة أخرى، أو لم تحدث أصلًا.