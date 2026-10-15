وأوضحت الوزارة في بيان أنه "يتعين أن يوافق البرلمان التركي على الاتفاقية، وأن تستكمل إجراءات التفويض اللازمة لإرسال القوات المسلحة التركية إلى خارج البلاد".

وقالت إن "العملية المتعلقة بالقوات والقدرات العسكرية التي يمكن أن تقدمها تركيا إلى السعودية، ستدار في إطار حلف مكة، وفقا لدستورنا وأحكام التشريعات ذات الصلة".

وكشفت الوزارة أنه "سيجري تحديد المبادئ المتعلقة بنطاق المساهمة التي يمكن تقديمها من قبل الجهات التركية المعنية، في ضوء احتياجات السعودية وطلباتها، والتطورات الميدانية والمتطلبات العملياتية، وبما يتماشى مع التقييمات التي ستجريها الجهات المختصة والتفاهم الذي سيتم التوصل إليه بين الطرفين".

وقبل أيام أكدت باكستان، التي وقعت الاتفاقية مع السعودية وتركيا، أن قوات تابعة لها تنتشر في المملكة في إطار "حلف مكة"، وسط تصاعد الصراع مع الحوثيين المدعومين من إيران، مشددة على أن مهمتها "دفاعية حصرا".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية سجاد حيدر خان للصحفيين: "لدينا بالفعل أعداد كبيرة من القوات والموارد الآتية من باكستان، الموجودة حاليا في الرياض".

وأضاف أن العسكريين الباكستانيين الموجودين في المملكة "لن يعبروا الحدود إلى الطرف الآخر لمهاجمة الحوثيين، لكنهم بالطبع يقومون بالدفاع عن أراضي المملكة".