وفي وقت سابق من الخميس، أصدرت السلطات في المملكة تحذيرا مبكرا من تهديد محتمل في نجران وجازان جنوبي البلاد، قبل أن تعلن زوال الخطر عن المنطقتين.

وتتعرض السعودية مؤخرا لهجمات متكررة تشنها جماعة الحوثي، في خضم الصراع الذي بدأ قبل أسابيع في اليمن.

والأربعاء سقطت شظايا صاروخ بالستي بعد اعتراضه وتدميره في الرياض.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الصاروخ أطلقه الحوثيون، ونتجت عن شظاياه إصابة مقيم وأضرار مادية محدودة في منزل ومركبة.