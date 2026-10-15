وأكدت المصادر سيطرة الحوثيين على جبل هان غربي تعز، عقب يوم من المعارك العنيفة في محيطه.

وأضافت أن مواقع وتعزيزات تابعة للجماعة تعرضت لسلسلة من الغارات الجوية، من دون توفر معلومات بشأن حجم الخسائر البشرية أو المادية.

وتسببت المواجهات المستمرة في نزوح آلاف الأسر من أطراف مدينة تعز باتجاه وسطها، في ظل استمرار الحصار المفروض على المدينة والقيود على دخول الاحتياجات الأساسية إليها.

كما شهدت قرى مديرية صبر الموادم، جنوبي تعز، نزوح أعداد مماثلة من الأسر، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية مع استمرار المعارك

هجمات صاروخية على السعودية

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع إعلان الحوثيين، الأربعاء، استهداف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض بصاروخ بالستي.

وقالت الجماعة في بيان إن الصاروخ أصاب المطار "إصابة دقيقة ومباشرة"، من دون صدور تأكيد سعودي بشأن هذه الرواية.

كما أعلنت إطلاق 3 صواريخ بالستية باتجاه ما وصفته بتجمعات لقوات سعودية في منطقتي رأس العارة والمضاربة، مدعية سقوط قتلى وجرحى وتدمير آليات عسكرية، وهي معلومات لم تؤكدها السلطات السعودية.

في المقابل، نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث باسم الدفاع المدني أن فرق الطوارئ باشرت حادث سقوط شظايا صاروخ بالستي في الرياض، بعد اعتراضه وتدميره.

وأوضح المتحدث أن الحادث أسفر عن إصابة مقيم من جنسية عربية، فضلا عن أضرار مادية محدودة لحقت بمنزل سكني ومركبة.