وقالت القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم" إن قواتها دمرت "قاربا مرتبطا بإيران"، كان يقوم بعمليات مراقبة واستهداف لسفن البحرية الأميركية في خليج عُمان.

وأظهر مقطع مصور نشرته "سنتكوم"، استهداف القارب بقذيفتين من طائرتين مروحيتين، الأمر الذي تسبب في اشتعال النيران فيه وتدميره.

وأوضحت لقيادة الوسطى الأميركية، في منشور على منصة "إكس"، أن إجلاء أفراد الطاقم جرى بسلام قبل تدمير المركب، وتجري حاليا جهود إعادة أفراد الطاق إلى إيران.

وقالت "سنتكوم" إن الحرس الثوري الإيراني واصل، على مدى الأشهر السبعة الماضية، تنفيذ استهدافات عشوائية لآلاف البحارة المدنيين العابرين للمياه الإقليمية، فضلا عن السفن الحربية التابعة للبحرية الأميركية.