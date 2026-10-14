وجدد ماكرون التأكيد على دعم فرنسا الكامل لسيادة سوريا وسلامة أراضيها ووحدتها، مع احترام جميع مكوناتها، مؤكدا استعداد باريس للمساهمة في إعادة الإعمار ودعمها.

واستعرض الرئيسان مسار إعادة تفعيل العلاقات الفرنسية السورية، الذي بدأ خلال زيارة ماكرون إلى دمشق في يوليو الماضي.

وتناولت المحادثات أهمية تطوير بنى تحتية وشبكات ربط جديدة في سوريا، باعتبارها عاملا مهما لفرنسا وأوروبا لتنويع طرق إمدادات الطاقة القادمة من الشرق الأوسط والحد من الاعتماد على المرور عبر مضيق هرمز.

وأكد الجانبان التزام بلديهما، إلى جانب شركائهما الإقليميين، بمكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار في المنطقة.