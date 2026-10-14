وقالت الجماعة الموالية لإيران في بيان إن الصاروخ أصاب المطار "إصابة دقيقة ومباشرة"، وهو ما لم يصدر تأكيد سعودي بشأنه حتى الآن.

كما أعلنت إطلاق 3 صواريخ بالستية على ما وصفوه "تجمعات لقوات سعودية في منطقتي رأس العارة والمضاربة"، مشيرين إلى سقوط قتلى وجرحى وتضرر آليات، من دون تأكيد سعودي لهذه الرواية.

في المقابل، نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث باسم الدفاع المدني أن الفرق باشرت سقوط شظايا صاروخ بالستي في الرياض بعد اعتراضه وتدميره، مؤكدا أن "الميليشيا الحوثية أطلقته".

وأوضح المتحدث أن الحادث أسفر عن "إصابة مقيم من جنسية عربية، وأضرار مادية محدودة في منزل سكني ومركبة"، وأنه جرى تنفيذ الإجراءات المعتمدة للتعامل مع مثل هذه الحالات.