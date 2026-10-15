واتهم بار نتنياهو بتوجيه "اتهامات كان يعلم أنها كاذبة، بهدف صرف النقاش عن مسؤوليته الشخصية عن أحداث السابع من أكتوبر"، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس عن الدعوى.

وفي وثيقة من 134 صفحة، عرض رونين بار ما وصفه بـ"افتراءات" صدرت عن نتنياهو، وفنّد اتهامات له بارتكاب "إخفاقات جنائية"، مؤكدا أنه حذر رئيس الوزراء مرارا قبل الهجوم من تهديدات محتملة مرتبطة بحماس.

ويؤكد بار أنه اتصل بالملحق العسكري لنتنياهو قبل الهجوم، استنادا إلى معلومات استخباراتية بشأن تهديدات محتملة، موضحا أنه لم يكن يملك رقم هاتف رئيس الوزراء المباشر.

ورد نتنياهو، في تصريحات نقلها حزب الليكود، قائلا: "كان لديك رقمي على الخط الأحمر، وكان بإمكانك الاتصال بي فورا، كما يفعل جميع رؤساء الأجهزة الأمنية"، متسائلا: "كم من الأرواح كان بإمكاننا إنقاذها لو أنك اتصلت في الوقت المناسب؟".

وكان بار قد استقال في يونيو 2025، بعدما أقر بإخفاق جهازه في التحذير من الهجوم، قائلا آنذاك: "انهارت جميع المنظومات. لم يتمكن الشاباك من إطلاق الإنذار"، ومؤكدا تحمله المسؤولية بصفته رئيس الجهاز.