جاء ذلك خلال مشاركته في الندوة التثقيفية الرابعة والأربعين للقوات المسلحة، بعنوان "وطن الأبطال"، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وأوضح السيسي أن مصر تدعم دول الخليج، ومستعدة للقيام بكل ما يلزم لخفض التصعيد وتأمين الملاحة وإعادة الاستقرار إلى المنطقة، مؤكدا أن الأمن القومي المصري يمثل امتدادا للأمن القومي الخليجي.

وفي شأن العلاقات مع إسرائيل، أكد أن معاهدة السلام تمثل الإطار الحاكم للعلاقات بين البلدين، وأن مصر لا تحمل أجندات خفية أو مطامع تجاه أي طرف، وتضع حماية حدودها وأمنها القومي في مقدمة أولوياتها.

وجاءت تصريحاته تعقيبا على تصريحات لمسؤول إسرائيلي بشأن سيناء، إذ شدد على أن مصر خاضت الحرب دفاعا عن أرضها واستعادت كامل أراضيها.

وجدد السيسي دعم حل الدولتين باعتباره السبيل الواقعي لتحقيق سلام عادل ودائم، وإقامة "دولة فلسطينية محترمة ودولة إسرائيلية محترمة"، بحسب البيان.

وعلى الصعيد الداخلي، أكد السيسي أن أحدا لن يمس الدستور المصري، محذرا من حملات التضليل ومحاولات تزييف الوعي واستثارة الرأي العام لزعزعة الاستقرار.

ودعا المصريين إلى الحفاظ على دولتهم، قائلا: "حصنوا بلدكم ضد هذه المؤامرة.. ولا أقول حصنوا الرئيس"، ومشددا على أن مواجهة هذه التحديات مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع.

كما أكد أهمية العمل والصبر في مواجهة التحديات الاقتصادية، واستمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع إعطاء الأولوية للحفاظ على الدولة واستمرار مؤسساتها.