وقال الديوان الملكي المغربي، في بيان نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، إن الملك تمنى للمنصوري التوفيق في مهمتها، مؤكدا ضرورة التعبئة الشاملة والعمل الحكومي "الجاد" و"المسؤول" لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة والاستجابة للانتظارات.

وكان حزب الأصالة والمعاصرة قد أعلن، الاثنين، التوافق على أغلبية تضم إلى جانبه أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، عقب جولتين من المشاورات قادتهما المنصوري.

وأوضح الحزب أن المشاورات استهدفت تشكيل أغلبية منسجمة قادرة على التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية، وتعزيز الحقوق والحريات وتحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي والازدهار الاقتصادي.

وكلف الملك محمد السادس المنصوري بتشكيل الحكومة أواخر سبتمبر الماضي، عقب تصدر حزب الأصالة والمعاصرة، الذي تقود قيادته الجماعية، نتائج الانتخابات البرلمانية.