ويشارك يمنيون من عدن وحضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى في الفعالية، التي دعا لها رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي.

والثلاثاء أعلن الزبيدي التعبئة الشعبية العامة للدفاع عن الجنوب، داعيا إلى مواصلة مواجهة الحوثيين ومشروع إيران التوسعي والجماعات المتطرفة في المنطقة.

وقال بيان صادر عن "مليونيات الاحتفال بالذكرى الـ63 لثورة 14 أكتوبر"، الأربعاء، إنه "تلبية لدعوة المجلس الانتقالي الجنوبي العربي برئاسة الزبيدي، احتشد الجنوبيون في ساحات الجنوب على امتداد جغرافيته، من المهرة شرقا حتى باب المندب غربا".

وتابع البيان: "أثبت الجنوبيون بهذا الاحتشاد أن روح الثورة وعنفوانها لا تزال سارية في وجدان الأجيال المعاصرة، وأن الوعي الثوري كفيل بحماية المنجزات الوطنية وصونها، والمضي نحو الاستقلال الوطني الناجز".

واعتبر أن "انطلاق ثورة الرابع عشر من أكتوبر عام 1963 جاء من جبال ردفان الأبية تتويجا لمراحل طويلة من النضال السلمي والانتفاضات الشعبية المسلحة على امتداد الرقعة الجغرافية للجنوب العربي".

وأضاف البيان: "هذه الحشود الضخمة التي لبت نداء الاحتفاء بثورة 14 أكتوبر تؤكد أن قيم الثورة حاضرة في وجدان الجيل الجنوبي المعاصر، الذي يخوض اليوم معارك مصيرية لتحصين الوطن الجنوبي وصون مكتسباته، وصولا إلى استعادة الدولة الجنوبية المستقلة بحدودها المعترف بها دوليا قبل 22 مايو 1990".

وأكد البيان على "رفض شعب الجنوب القاطع لاستهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية أيا كان مصدره"، مدينا "الاعتداءات الحوثية الأخيرة على المدنيين والمنشآت المدنية في السعودية".

وشدد على أن "الجنوب لن يكون ملاذا لقوى الجهاد العالمي والتطرف والإرهاب، ولا قاعدة لتجميعها وانطلاقها، وأنه كان وسيظل شريكا فاعلا في مكافحة الإرهاب وحماية الأمن الإقليمي والدولي".

وطالب البيان "المجتمعين الإقليمي والدولي بالاعتراف المسؤول بحق الجنوبيين في استعادة دولتهم المستقلة كاملة السيادة على حدودها المعترف بها دوليا"، مذكرا بأن "الجنوبيين هم الأقدر على حماية باب المندب وتأمينه من خطر الجماعات الإرهابية، وقدرتهم على ذلك ستظل منقوصة ما لم تقترن بالإدارة العسكرية والسياسية الكاملة، وهو ما لن يتحقق إلا باستعادة الدولة الجنوبية المستقلة".

واعتبر أن "استعادة الدولة الجنوبية المستقلة حق مشروع للجنوبيين، كما هو حق مشروع لسائر الدول الوطنية في الحفاظ على استقلالها الذي نالته في العصر الحديث وفق المواثيق والأعراف الدولية، وأن من لا يعترف بحق الجنوبيين في استعادة دولتهم لا يعترف ضمنا بمشروعية الدول الوطنية المستقلة القائمة في الوطن العربي".