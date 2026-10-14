وأشارت تقارير إلى اشتباه في أن انفجار أسطوانة غاز تسبب في اندلاع حريق، بينما صدرت تعليمات للسكان بعدم الاقتراب من الموقع.

ويأتي الانفجار في وقت يجري به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جولة في المدينة.

وقال تقرير أولي لهيئة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داود الحمراء"، إن 3 أشخاص أُصيبوا بجروح خطيرة إثر الانفجار.

وأوضحت الهيئة: "في الساعة 14:11، تلقى مركز الطوارئ بلاغا عن إصابة 3 عمال بحروق أثناء عملهم في المصنع الواقع بالمنطقة الصناعية".

وأضافت أن المسعفين وفرق الطوارئ الطبية التابعة لها يقدمون العلاج في الموقع لمصابين واعين، يعانون حروقا في أجسادهم.

وكشفت الشرطة الإسرائيلية أنها تعمل حاليا في مدينة كريات غات، بالتعاون مع طواقم الطوارئ والإسعاف والإنقاذ، عقب اندلاع حريق في أحد المصانع يشتبه بأنه نجم عن انفجار أسطوانة غاز.

كما يتم فحص احتمال تسرب مواد خطرة من جراء الحادث.