وذكر اثنان من المصادر أن العمليات استمرت بشكل طبيعي رغم ذلك، وأن الموظفين يعملون من المنزل، بينما أشار مصدر رابع إلى نقل بعض المهام إلى مكاتب في الخارج.

وذكرت وزارة الطاقة السعودية في بيان، أن الهجوم الذي وقع مساء الثلاثاء، وسط تصاعد الضربات بين المملكة وجماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران، تسبب في اندلاع حريق محدود.

وفي وقت سابق من الأربعاء، أعلنت جماعة الحوثي أنها شنت ضربات في السعودية، استهدفت منشآت تابعة لشركة "أرامكو" في الظهران ومطار الملك خالد ومصفاة "أرامكو" في الرياض.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إن العمليات التي تستهدف المطارات والمنشآت النفطية في السعودية ستستمر خلال الأيام المقبلة.

وأضاف سريع أن الصواريخ والطائرات المسيّرة "أصابت أهدافها بدقة وألحقت أضرارا بالمواقع المستهدفة وتسببت في اندلاع حرائق فيها".