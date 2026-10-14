وأضاف كاتس في تصريحات من داخل الأراضي اللبنانية، أن "حزب الله سيتلقى ضربة قاسية"، وأن مناطق في النبطية والليطاني ستصبح جزءا مما وصفه بـ"المنطقة الأمنية الدائمة" لإسرائيل.

وتوعد بإجلاء السكان شمالا حتى خط الأولي والزهراني، وإخلاء معظم الضاحية الجنوبية لبيروت، تمهيدا لاستهداف ما وصفه بـ"البنية التحتية الإرهابية".

وقال إن هذه العمليات ستؤدي إلى نزوح أكثر من مليون شخص داخل لبنان.

وفي سياق متصل، أكد كاتس أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق التي تسيطر عليها في لبنان وسوريا وتسميها "مناطق أمنية"، معتبرا أن الوجود العسكري فيها يهدف إلى حماية سكان الجليل والجولان.

كما وجه تهديدا إلى الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، ملمحا إلى استهدافه على غرار سلفه حسن نصر الله.