وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم"، إن "أحد السيناريوهات التي تدرسها لجنة الانتخابات المركزية هو احتمال إطلاق إيران صواريخ صباح 27 أكتوبر، بالتزامن مع فتح مراكز الاقتراع، بهدف إثارة الفوضى وتقويض العملية الديمقراطية".

وأوضحت أن مسؤولي الانتخابات في إسرائيل "يستعدون لمواجهة تهديد غير مسبوق صباح يوم الاقتراع".

وخلال الأسابيع الأخيرة، تزايدت التقارير والتقديرات الاستخباراتية التي تشير إلى أن إيران تخطط لتعطيل الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.

وعقد رئيس لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية نوعام سولبرغ، مناقشات خاصة بشأن هذا التهديد.

والثلاثاء حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الفلسطينيين من شن هجمات على إسرائيل، وذلك خلال زيارة للضفة الغربية المحتلة، قبل أسبوعين فقط من الانتخابات.

وقال في مقطع فيديو نشره مكتبه: "نحن مستعدون لكل سيناريو".

وتجرى في إسرائيل انتخابات عامة في 27 أكتوبر ستحدد ما إذا كان نتنياهو، الذي أمضى الوقت الأطول في منصبه في تاريخ إسرائيل، سيبقى في السلطة أم لا.

والاقتراع هو الأول منذ هجوم حركة حماس غير المسبوق على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، الذي قاد إلى حرب دامية في قطاع غزة لم تتنته بعد.