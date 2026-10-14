وأرسلت السلطات السعودية إنذارا عبر الهواتف بوجود "تهديد جوي"، في ظل تصعيد الحوثيين اليمنيين هجماتهم على المملكة.

وجاء في الإنذار: "تتعرض المنطقة لتهديد جوي معاد. يرجى التصرف بهدوء والبقاء في المنزل أو مكان آمن بعيدا عن النوافذ والأبواب والاستمرار في اتباع تعليمات الدفاع المدني".

ولاحقا أعلنت المملكة "اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض".

وكانت السعودية أعلنت الثلاثاء استهداف منشآت نفطية في مناطق يمنية خاضعة لسيطرة الحوثيين المدعومين من إيران.

وقالت المملكة إنها اعترضت صواريخ كروز ومسيّرات فوق الرياض والمنطقة الجنوبية، بينما أفاد صحافيو "فرانس برس" وشهود بسماع دوي انفجارات قوية في العاصمة.

وأوضحت السلطات السعودية أن شظايا سقطت في منطقة سكنية بمدينة الظهران حيث المقر الرئيسي لشركة "أرامكو"، نتيجة لعملية اعتراض الصواريخ.

وأعلنت الرياض في وقت مبكر الأربعاء إصابة 4 أشخاص هم امرأتان ورجل وطفل، بشظايا صواريخ في العاصمة، وتعرض موقع إداري تابع لشركة "أرامكو" في الظهران لهجوم تسبب في حريق محدود دون وقوع إصابات.