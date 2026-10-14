وقالت القناة في تغريدة على حسابها على إكس قبل الساعة السابعة بالتوقيت المحلي "الشرطة في مبنى هالك تي في. تم تعيين إداري لتولي السيطرة عليها وانقطع البث".

وخرجت قناة "هالك" الإخبارية وبثها الحي على صفحتها في يوتيوب عن الخدمة.

وبررت النيابة العامة في إسطنبول قرار تعيين وصي لإدارة قناة "هالك تي في" بتحقيقات تستهدف رئيس مجلس إدارتها جعفر ماهر أوغلو، بتهم الرشوة والتلاعب بالمناقصات وغسل أموال متحصلة من أنشطة إجرامية، مؤكدة امتلاكها أدلة وشهادات وسجلات معاملات تدعم الاتهامات.

وأصدرت السلطات أوامر بتوقيف 17 شخصًا، بينهم ماهر أوغلو الموجود خارج تركيا، وأعلنت توقيف 11 منهم، إلى جانب وضع الشركات التي يشارك في ملكيتها أو إدارتها تحت الوصاية.

وأثارت الخطوة ردود فعل غاضبة من حزب "يني" المعارض الرئيسي ونقابة الصحافة التركية.

وقالت النقابة على "إكس" إن "تجاوز القانون الذي تستخدمه السلطات السياسية للتغلب على كل مشكلة ضرب حرية الصحافة مرة أخرى اليوم... لا نقبل هذا الاستبداد".

كما ندد زعيم المعارضة أوزغور أوزيل باستهداف محطة "يتابعها الملايين"، واصفا تصرّف الحكومة بأنه "ضعيف وجبان".

وتعرّضت "هالك تي في" التي خضعت مرارا لعقوبات من هيئة تنظيم البث التركية، لتهديدات بإمكانية إغلاقها على خلفية انتقاداتها لحكومة الرئيس رجب طيب إردوغان.