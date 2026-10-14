وصرح نتنياهو، في مقابلة مع القناة 14، بأنه لم يلتقِ كامل لأنه كان يحضر مراسم تأبين لجنود إسرائيليين قُتلوا. ووفقا لتقارير منشورة، حذر كامل في ذلك الوقت من "هجوم كبير تخطط حركة حماس لشنه"، حسبما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت صباح اليوم الأربعاء.

وبعد يومين من الهجوم، أفادت سمادار بيري، الصحفية في يديعوت أحرونوت، نقلا عن مصدر مصري رفيع المستوى، بأن كامل نقل إلى مكتب نتنياهو رسالة تحذير من "أمر غير مألوف، وعملية ضخمة" على وشك الانطلاق من قطاع غزة، وذلك عقب تقرير لوكالة أسوشيتد برس عن تحذير مصري. ونفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي صحة التقرير.