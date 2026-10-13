وأوضحت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أن التحقيقات لا تزال جارية، دون أن تحدد ما إذا كانت الإصابة قد أسفرت عن أضرار مادية أو إصابات بشرية على متن السفينتين.

شهد مطلع أكتوبر الجاري أعنف موجة هجمات في مضيق هرمز منذ بدء الصراع، إذ استهدفت 6 سفن في يوم واحد (11 أكتوبر)، شملت 4 ناقلات نفط وسفينة حاويات داخل المضيق، وناقلة قبالة ميناء صحار العُماني، ما اعتبرته وكالات الملاحة اليوم الأكثر دموية منذ بداية حرب إيران.

وقبلها، أحصت التقارير 12 هجوما على الأقل بين 28 سبتمبر و5 أكتوبر، وهو أعلى رقم في أسبوع واحد منذ فبراير.