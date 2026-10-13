ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في الوزارة، قوله إن الجهات المختصة باشرت التعامل مع الحادثة فور وقوعها، واتخذت الإجراءات اللازمة للسيطرة على الوضع، مؤكدا عدم وقوع أي إصابات أو وفيات في صفوف العاملين أو الموجودين في المنطقة.

من جهته أعلن الدفاع المدني السعودي، سقوط شظايا نتيجة اعتراض صاروخين من نوع كروز في مدينة الرياض، نتج عنهما 4 إصابات، وأضرار مادية محدودة في 15 منزلا سكنيا.

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء تركي المالكي، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقته جماعة الحوثي باتجاه مدينة الظهران، مشيرا إلى سقوط أجزاء من شظايا الاعتراض في منطقة سكنية بالظهران.

وأعلنت السعودية في وقت سابق من الثلاثاء، اعتراض وتدمير 3 صواريخ مجنحة من طراز "كروز" وطائرتين مسيّرتين في منطقة الرياض والمنطقة الجنوبية بالمملكة، فضلا عن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين آخرين، أحدهما باتجاه حرض في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية.