وقال نور الدين البابا في بيان له: "ببالغ الحزن والأسى، ننعى استشهاد أربعة من إخوتنا عناصر أمن الطرق، إثر استهداف دوريتين لهم في ريف حماة".

وأضاف: "إن هذه الجريمة لن تثنينا عن مواصلة ملاحقة المجرمين وتقديمهم إلى العدالة، بل ستزيدنا إصرارا على أداء واجبنا في حفظ أمن المواطنين وحماية الأرواح".

وأكدت قوى الأمن الداخلي في سوريا، بحسب البيان، أنها ماضية في ملاحقة جميع المتورطين في الاعتداء، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.