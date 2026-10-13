وردّت سنتكوم عبر منصة "إكس" قائلة: "لا تمتلك إيران قوة بحرية لأن القوات الأميركية قامت بإغراقها. وإيران لا تسيطر على مضيق هرمز، والدليل على ذلك مرور آلاف السفن بحرية عبر المضيق، إلى جانب نقل أكثر من مليار برميل من النفط خلال الأشهر القليلة الماضية فقط".

وأضافت القيادة الوسطى أن "الولايات المتحدة وشركاءها الإقليميين يُحكمون السيطرة على المضيق بشكل واضح"، مشيرة إلى أن 19 مليون برميل من النفط الخام عبرت المضيق في يوم واحد فقط بمساعدة القوات الأميركية وشركائها.

وقال قائد القوات البحرية للحرس الثوري الادميرال علي عظمائي، قد ادعى بسط السيطرة على مضيق هرمز. قائلا:" نحن ننتظر اقتراب السفن الأميركية من مدخل مضيق هرمز لإغراقها؛ نحن نعد الأيام حتى يحدث هذا"، بحسب تصريحات نشرتها وسائل إعلام إيرانية.

وقبل ذلك زعم رئيس أركان الجيش الإيراني، حبيب الله سياري، أن المنطقة الواقعة غرب مضيق هرمز والمضيق نفسه والخليج "تخضع للسيطرة الكاملة للقوة البحرية التابعة للحرس الثوري"، محذرا من أن أي سفن حربية أميركية تقترب من المضيق ستتعرض "للإغراق".