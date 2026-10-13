وقال نتنياهو في مقطع مصور بالقرب من المخيم "سمعت أن أحدا ما في المحكمة العليا يقول إنه يجب إيجاد طريقة لإعادة السكان إلى هنا. هؤلاء ليسوا سكانا".

وكانت المحكمة العليا أمرت الأحد الجيش الإسرائيلي بوضع جدول زمني واضح يتيح عودة الفلسطينيين.

وانطلقت عملية "الجدار الحديدي" في 21 يناير، وأسفرت عن تهجير عشرات الآلاف من السكان من مخيمات اللاجئين في جنين وطولكرم ونور شمس.

وأسفرت العملية عن تدمير عدد كبير من المنازل فيما مُنعت الغالبية العظمى من الفلسطينيين النازحين من العودة إلى مخيماتهم.

ويستعد نتانياهو لخوض انتخابات تشريعية صعبة في 27 تشرين أكتوبر.