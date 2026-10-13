وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، اللواء تركي المالكي، في بيان عبر حسابه على منصة "اكس"، إنه تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي باتجاه حرض في المنطقة الشرقية.

وفي منطقة الرياض، أعلنت الوزارة اعتراض وتدمير صاروخ مجنح من طراز "كروز".

وأعلنت أيضا اعتراض وتدمير مسيرتين في منطقة الرياض والمنطقة الجنوبية، إضافة إلى اعتراض وتدمير 3 صواريخ مجنحة من طراز "كروز" في المنطقتين.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، أعلنت السعودية، تنفيذ عملية عسكرية نوعية لتحييد مصادر حيوية قالت إن المليشيا الحوثية تستخدمها لتغذية مجهودها الحربي وتهديد السعودية والممرات المائية الدولية.