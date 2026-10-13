أعلنت وزارة الدفاع السعودية، الثلاثاء، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثيين باتجاه مدينة الظهران، مشيرة إلى سقوط أجزاء من شظايا الاعتراض في منطقة سكنية بالمدينة.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، اللواء تركي المالكي، في بيان عبر حسابه على منصة "اكس"، إنه تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي باتجاه حرض في المنطقة الشرقية.
وفي منطقة الرياض، أعلنت الوزارة اعتراض وتدمير صاروخ مجنح من طراز "كروز".
وأعلنت أيضا اعتراض وتدمير مسيرتين في منطقة الرياض والمنطقة الجنوبية، إضافة إلى اعتراض وتدمير 3 صواريخ مجنحة من طراز "كروز" في المنطقتين.
وفي وقت سابق من الثلاثاء، أعلنت السعودية، تنفيذ عملية عسكرية نوعية لتحييد مصادر حيوية قالت إن المليشيا الحوثية تستخدمها لتغذية مجهودها الحربي وتهديد السعودية والممرات المائية الدولية.
وقال المالكي، إن الحوثيين يستخدمون أعيانا مدنية ومصادر حيوية لدعم عملياتهم العسكرية، بينها محطة الصباحة المركزية في صنعاء، ومخازن احتياطية للوقود تحت الأرض، وخزانات وقود وأرصفة مخصصة لنقله وتفريغه في الحديدة وصنعاء وذمار.
وأضاف أن استخدام هذه الموارد في الدعم المباشر للعمل العسكري للحوثيين يحرم الشعب اليمني من الاستفادة منها لتلبية احتياجاته.
وأوضح المالكي أن هذه المواقع تستخدم لتغذية ترسانة الصواريخ والمسيرات التي تهدد السعودية وسلامة المطارات والموانئ والسفن التجارية في البحر الأحمر.
وقال إن ذلك أسهم في تنفيذ هجمات عدائية ضد المدنيين والأعيان المدنية، وتخطيط هجمات وشيكة ضد أعيان مدنية في السعودية وسفن تجارية في الممرات المائية الدولية.
وأكد أن العملية ركزت على تحييد قدرات الحوثيين المستخدمة لتهديد السعودية واليمن وجنوب البحر الأحمر والممرات المائية.