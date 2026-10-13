وقالت السفارة في بيان "بالنظر إلى الوضع الأمني، ينصح المواطنون الفرنسيون بشدة بعدم السفر إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض أو التوقف فيه، وكذلك مطار الملك عبد العزيز في جدة ومطار الملك فهد في الدمام".

والاثنين، أعلنت السفارة الأميركية في الرياض، إلزام الموظفين الحكوميين الأميركيين بالحصول على تصريح خاص قبل استخدام أي مطار في السعودية، في توسيع لإجراءات احترازية سابقة.

وقالت السفارة، في بيان، إنه "يتعين على الموظفين الحكوميين الأميركيين العاملين في السعودية الحصول على تصريح خاص لاستخدام أي مطار في المملكة".

ودعت المواطنين الأميركيين إلى "توخي أقصى درجات الحذر" عند استخدام المطارات السعودية، في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل تصاعد هجمات الحوثيين على مطارات سعودية، وسط مخاوف من انعكاسات التصعيد على حركة الطيران وسلامة المسافرين.