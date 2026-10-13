وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، اللواء تركي المالكي، إن الحوثيين يستخدمون أعيانا مدنية ومصادر حيوية لدعم عملياتهم العسكرية، بينها محطة الصباحة المركزية في صنعاء، ومخازن احتياطية للوقود تحت الأرض، وخزانات وقود وأرصفة مخصصة لنقله وتفريغه في الحديدة وصنعاء وذمار.

وأضاف أن استخدام هذه الموارد في الدعم المباشر للعمل العسكري للحوثيين يحرم الشعب اليمني من الاستفادة منها لتلبية احتياجاته.

وأوضح المالكي أن هذه المواقع تستخدم لتغذية ترسانة الصواريخ والمسيرات التي تهدد السعودية وسلامة المطارات والموانئ والسفن التجارية في البحر الأحمر.

وقال إن ذلك أسهم في تنفيذ هجمات عدائية ضد المدنيين والأعيان المدنية، وتخطيط هجمات وشيكة ضد أعيان مدنية في السعودية وسفن تجارية في الممرات المائية الدولية.

وأكد أن العملية ركزت على تحييد قدرات الحوثيين المستخدمة لتهديد السعودية واليمن وجنوب البحر الأحمر والممرات المائية.