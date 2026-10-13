وأكد الزبيدي، في كلمة متلفزة، مواصلة "معركة الدفاع الوطني ضد المليشيات الحوثية ومشروعها الإيراني التوسعي".

ودعا إلى الانخراط في مراكز التعبئة "بأعلى درجات الجهوزية"، وحث قبائل الجنوب على إعلان حالة الاستنفار والاستعداد لتلبية نداء الدفاع عن الجنوب.

وقال إن المجلس ماض في مساره السياسي وفقا لمضامين الإعلان الدستوري والبيان السياسي، مؤكدا مواصلة التحرك على مختلف الصعد لانتزاع حق شعب الجنوب في تقرير مصيره.

وطالب الزبيدي السعودية والمجتمعين الإقليمي والدولي بالاعتراف بالإعلان الدستوري والبيان السياسي.

وجدد التزام المجلس أمام شركائه في الإقليم والمجتمع الدولي بأمن الملاحة الدولية واستقرار المنطقة.

وأدان الزبيدي "بأشد العبارات الاعتداءات الحوثية الإرهابية التي طالت الأعيان المدنية في السعودية".

وقال رئيس المجلس الانتقالي "نجدد تأكيدنا أهمية وجود موقف دولي حازم للتصدي لإرهاب المليشيات الإرهابية".