وقال بيغوت إن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها في الخليج وأوروبا لحشد مليارات الدولارات لإعادة إعمار الجنوب اللبناني، معتبرا أن استمرار احتفاظ حزب الله بسلاحه يمثل العقبة الرئيسية أمام تحقيق السلام والاستقرار.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تعثر الوساطة الأميركية بين لبنان وإسرائيل، وسط مطالبة بيروت بجدول زمني واضح للانسحاب الإسرائيلي الكامل، في مقابل إصرار إسرائيل على نزع سلاح حزب الله.

واشنطن: تقدم تاريخي رغم صعوبة المفاوضات

وأكد بيغوت أن الإدارة الأميركية ملتزمة بمواصلة العمل ضمن الإطار الثلاثي الذي يجمع الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل.

وقال إن المحادثات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي وصلت إلى مستويات رفيعة لم تشهدها العلاقات بينهما منذ عقود.

وأضاف: "لا أحد يقول إن الأمور سهلة"، مشيرا إلى أن المحادثات الفنية مستمرة، وأن واشنطن تتواصل بانتظام مع المسؤولين في البلدين لدفع تنفيذ التفاهمات.

وشدد على أن الولايات المتحدة ترى في هذا المسار فرصة لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار في لبنان.

الانسحاب الإسرائيلي ونزع سلاح حزب الله

وفي رده على سؤال بشأن مطالبة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بوضع آلية للتحقق من الانسحاب الإسرائيلي، أوضح بيغوت أن مسألة التحقق مطروحة بالفعل ضمن المحادثات الفنية الجارية.

وقال إن آليات التحقق تشكل جزءا من الإطار الثلاثي الذي تعمل واشنطن على تنفيذه.

لكن المتحدث الأميركي لم يقدم جدولا زمنيا محددا للانسحاب الإسرائيلي، كما لم يحسم مسألة ترتيب الخطوات بين الانسحاب ونزع سلاح حزب الله.

واكتفى بالتأكيد أن الولايات المتحدة تدعم تنفيذ الإطار المتفق عليه، وأن المشاورات مستمرة مع الطرفين.

مليارات الدولارات لإعادة إعمار الجنوب

كشف بيغوت أن واشنطن تجري اتصالات مع شركائها الخليجيين والأوروبيين لحشد تمويل بمليارات الدولارات لإعادة إعمار المناطق المتضررة في جنوب لبنان.

وربط المسؤول الأميركي إمكان المضي في إعادة الإعمار بنزع سلاح حزب الله.

وقال إن لبنان يمتلك فرصة للحصول على دعم دولي واسع، لكنه اعتبر أن استمرار سلاح الحزب يعرقل تحقيق الاستقرار وعودة النازحين.

واتهم بيغوت حزب الله بتلقي توجيهات من طهران، وتحميل اللبنانيين تبعات النزاعات المتكررة.

كما اتهم الحزب باستخدام عائدات أنشطة غير مشروعة، بينها تجارة المخدرات، لتمويل بنيته العسكرية، وهي اتهامات وردت على لسان المسؤول الأميركي من دون تقديم أدلة تفصيلية عليها خلال المقابلة.

ماذا عن استمرار الضربات الإسرائيلية؟

وفي مواجهة أسئلة متكررة بشأن استمرار الضربات الإسرائيلية وتدمير المنازل والقرى في جنوب لبنان، أكد بيغوت أن رسالة واشنطن تتمثل في ضرورة تحقيق السلام والاستقرار.

وأشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير الخارجية أجريا اتصالات ولقاءات مع مسؤولين رفيعي المستوى من لبنان وإسرائيل.

غير أن المتحدث الأميركي لم يعلن إجراءات محددة للضغط على إسرائيل لوقف الضربات أو عمليات تدمير المنازل.

وجدد التأكيد أن الإدارة الأميركية تعمل على تنفيذ التفاهمات عبر المحادثات مع الجانبين.

دعم الجيش اللبناني.. التزام بلا موعد محدد

وفي ما يتعلق بالدعم العسكري والمالي واللوجستي للجيش اللبناني، أكد بيغوت التزام الولايات المتحدة بتعزيز قدراته ودعم سيادة الدولة اللبنانية.

وأوضح أن الإطار الثلاثي يتضمن وسائل متعددة للدعم، تشمل المساعدات المالية والإنسانية والأمنية، إلى جانب آلية فض النزاع.

وقال: "نحن ملتزمون بدعم قدرات الجيش اللبناني".

لكن المسؤول الأميركي لم يحدد موعدا لتقديم مساعدات عسكرية إضافية، رغم تكرار السؤال بشأن تأخر الدعم الموعود للجيش.

وشدد على أن واشنطن تواصل دعم الحكومة اللبنانية ومؤسسات الدولة، مؤكدا أن الولايات المتحدة تريد رؤية لبنان يتمتع بالسيادة والاستقرار.

نزع السلاح في صدارة الموقف الأميركي

عكست تصريحات بيغوت تمسك واشنطن بربط الاستقرار وإعادة الإعمار بنزع سلاح حزب الله، مع استمرار دعمها للمحادثات الفنية بين لبنان وإسرائيل.

وفي المقابل، بقيت أسئلة أساسية من دون إجابات محددة، أبرزها موعد الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب، والضمانات الأميركية لوقف الضربات، والجدول الزمني لتقديم الدعم العسكري للجيش اللبناني.

وبين مطالبة بيروت بالانسحاب الإسرائيلي وإصرار واشنطن على نزع سلاح حزب الله، تظل الوساطة الأميركية أمام اختبار التوصل إلى خطوات تنفيذية تتيح تثبيت الاستقرار وبدء إعادة الإعمار.