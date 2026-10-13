وأكدت الحكومة السعودية في بيان بعد اجتماعها برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان "أنها لن تسمح بتهديد أمنها أو حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب".

وأضافت أنّ "ميليشيا الحوثي الإرهابية ستواجه عواقب جرائمها واعتداءاتها الآثمة المتكررة على مطارات المملكة العربية السعودية، وعلى مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنشآت المدنية والاقتصادية".

وفي وقت سابق، دعت السعودية المدنيين إلى إخلاء موقع شركة النفط اليمنية، "محطة الصباحة المركزية" في صنعاء، حفاظا على سلامتهم، تمهيدا لتنفيذ عملية نوعية.