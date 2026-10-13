شددت السعودية، الثلاثاء، على أنها لن تسمح بتهديد أمنها أو حرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، متوعدة الحوثيين المدعومين من إيران بمواجهة عواقب إثر مهاجمتهم المطارات والمنشآت النفطية بالمملكة.
وأكدت الحكومة السعودية في بيان بعد اجتماعها برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان "أنها لن تسمح بتهديد أمنها أو حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب".
وأضافت أنّ "ميليشيا الحوثي الإرهابية ستواجه عواقب جرائمها واعتداءاتها الآثمة المتكررة على مطارات المملكة العربية السعودية، وعلى مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنشآت المدنية والاقتصادية".
وفي وقت سابق، دعت السعودية المدنيين إلى إخلاء موقع شركة النفط اليمنية، "محطة الصباحة المركزية" في صنعاء، حفاظا على سلامتهم، تمهيدا لتنفيذ عملية نوعية.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، اللواء تركي المالكي، في بيان عبر حسابه على منصة "إكس"، إن طلب الإخلاء يشمل الموقع المحدد في الخارطة التوضيحية المرفقة بالبيان.
وكان المالكي قد أعلن، قبل ذلك، أنه سيتم إصدار إنذارا للمدنيين بإخلاء موقع في صنعاء، بهدف تنفيذ عملية نوعية.