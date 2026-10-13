وذكر الرئيس الأميركي: "لقد ظل الحوثيون صامتين لفترة طويلة لكنهم عادوا للظهور مجددًا وربما كان ذلك بإيعاز من إيران".

وأوضح ترامب أنه تحدث إلى ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، مشيرا إلى أنه "سيتخذ قرارا بشأن إيران قريبا جدا".

وأضاف بأنه "قد" يطلب من الرئيس التركي رجب طيب ​أردوغان ‌التدخل ودعم المصالح السعودية.

وتابع: "أعتقد أن الرئيس ​أردوغان سيلبي طلبي".

وصعدت الجماعة في الآونة الأخيرة هجماتها على حركة ⁠الملاحة التجارية في ‌البحر الأحمر ومضيق باب ⁠المندب الحيوي.

وشن الحوثيون أيضا هجمات على ⁠مطار الملك خالد الدولي في ​الرياض خلال الأيام القليلة ⁠الماضية، ​مما تسبب في مقتل 13 شخصاً وإصابة أكثر من ​300 آخرين وإغلاق المجال الجوي فوق العاصمة السعودية.

أردوغان وبن سلمان

وفي وقت سابق، أكد الرئيس التركي خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان وقوف تركيا الكامل ضد الهجمات الحوثية التي تعرضت لها المملكة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، تلقى اتصالًا هاتفيًا من أردوغان أكد خلاله "وقوف تركيا الكامل إلى جانب المملكة ودعمها لكل ما يحفظ لها أمنها ويعزز استقرارها".

ووقّعت السعودية وتركيا وباكستان رسميّاً اتفاقية مكة للدفاع المشترك في 7 أغسطس 2026 خلال قمة ثلاثية عُقدت في مكة المكرمة.

وتنص الاتفاقية على أن أي هجوم مسلح أو عدوان خارجي يستهدف أياً من الدول الثلاث (السعودية، تركيا، أو باكستان) يُعد هجوماً على جميع الدول الأعضاء.

وخلال الأيام الأخيرة، شهدت السعودية سلسلة هجمات شنتها جماعة الحوثي اليمنية على مطارات ومنشآت مدنية، بالتزامن مع تصاعد المواجهة مع الجماعة.