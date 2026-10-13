وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين إن محطة شركة النفط في صباحة فارغة من المشتقات النفطية.

وكانت قيادة القوات المشتركة للتحالف قد دعت المدنيين إلى إخلاء موقع شركة النفط اليمنية، "محطة الصباحة المركزية" في صنعاء، حفاظا على سلامتهم، تمهيدا لتنفيذ عملية نوعية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، اللواء تركي المالكي، إن طلب الإخلاء يشمل الموقع المحدد في الخارطة التوضيحية المرفقة بالبيان المنشور عبر حسابه على منصة "إكس".

وفي المقابل، نقلت وكالة "رويترز" أن الحوثيين يطلبون من الموظفين والمواطنين الموجودين قرب أي منشأة تابعة لشركة "أرامكو" السعودية إخلاءها.

والاثنين، أعلنت السعودية، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي باتجاه الرياض.

وفي وقت سابق، توعد المالكي برد حازم على الهجوم الحوثي الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض.