وقالت الوزارة، في بيان، إن البحارة عبروا إلى مولدوفا المجاورة، بعد استكمال الإجراءات اللازمة لتأمين مغادرتهم الأراضي الأوكرانية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير نادر زكي، أن وزير الخارجية بدر عبد العاطي وجه القطاع القنصلي بالوزارة والسفارتين المصريتين في أوكرانيا ورومانيا، التي تتولى التمثيل الدبلوماسي غير المقيم لدى مولدوفا، بسرعة إنهاء إجراءات البحارة وتيسير عودتهم.

وأضاف المتحدث أن السفارتين نسقتا لاستخراج المستندات الثبوتية اللازمة وتأمين تأشيرات عبور البحارة إلى مولدوفا، بالتعاون مع الجهات المعنية.

كما جرى التواصل مع الشركات التي يعمل بها البحارة لترتيب تذاكر سفرهم إلى مصر.

وأكدت الخارجية المصرية أن البحارة وصلوا بالفعل إلى مولدوفا، ومن المقرر إعادتهم إلى مصر على متن أقرب رحلة طيران متاحة.