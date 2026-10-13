وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، اللواء تركي المالكي، في بيان عبر حسابه على منصة "إكس"، إن طلب الإخلاء يشمل الموقع المحدد في الخارطة التوضيحية المرفقة بالبيان.

وكان المالكي قد أعلن، قبل ذلك، أنه سيتم إصدار إنذارا للمدنيين بإخلاء موقع في صنعاء، بهدف تنفيذ عملية نوعية.

وفي المقابل، نقلت وكالة "رويترز" أن الحوثيين يطلبون من الموظفين والمواطنين الموجودين قرب أي منشأة تابعة لشركة "أرامكو" السعودية إخلاءها.

والاثنين، أعلنت السعودية، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي باتجاه الرياض.

وفي وقت سابق، توعد المالكي برد حازم على الهجوم الحوثي الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

⁠ومددت الهيئة العامة للطيران المدني ​السعودية، الإثنين، تعليق العمليات في مطار الملك خالد الدولي ‌بالرياض ‌في أعقاب الهجمات التي ‌استهدفته.

من جانبها، دعت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية شركات الطيران إلى توخي الحذر عند السفر إلى السعودية أو عبور أجوائها، بسبب مخاطر مرتبطة بالنشاط العسكري والتدخل في أنظمة الملاحة.