تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، بحثا خلاله مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك لتعزيز الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة.