وأفادت قناة "الإخبارية" السورية بأن القوات الإسرائيلية فجرت تحصينات عسكرية مهجورة في المنطقة، دون ورود معلومات عن وقوع إصابات.

من جانبه، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن دورية إسرائيلية توغلت في كروم مزرعة بيت جن، وأطلقت النار لمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، مما حال دون استكمال أعمالهم الزراعية.

وفي ريف القنيطرة، أفاد المرصد بتوغل قوة إسرائيلية مؤلفة من 7 آليات عسكرية، ليل الاثنين الثلاثاء، في المنطقة الواقعة شمال بلدة كودنة.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية فتشت عددا من المنازل داخل البلدة، دون ورود معلومات عن تنفيذ اعتقالات خلال العملية.

وأشار المرصد إلى أن القوات الإسرائيلية اعتقلت، الاثنين، شابا من قرية رسم سند في ريف القنيطرة الأوسط، خلال توغل بأربع آليات عسكرية في منطقة بريقة القديمة بريف القنيطرة الجنوبي.

وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار التوغلات الإسرائيلية في مناطق من جنوب سوريا، وسط مخاوف لدى السكان بشأن سلامتهم وحرية تنقلهم وإمكانية الوصول إلى أراضيهم الزراعية.