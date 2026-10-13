وقالت المصادر إن الحوثيين شنوا الهجوم في مديرية المضاربة ورأس العارة، عقب اختراقهم بعض الجبهات الحدودية مع محافظة تعز، قبل أن تتمكن القوات الحكومية من صدهم.

وأكدت المصادر أن غالبية القتلى والجرحى من الحوثيين. ويأتي الهجوم عقب سيطرة الجماعة على مديريات في جنوب محافظة تعز وغربها.

وكانت ألوية العمالقة الجنوبية، قد عززت الإثنين، قواتها في محافظة لحج، قرب مديرية الوازعية، للتصدي لأي تقدم حوثي في مناطق الصبيحة. وأفادت مصادر يمنية بأن ألوية العمالقة الجنوبية عززت قواتها في مديرية المضاربة بمحافظة لحج، المحاذية لمديرية الوازعية بمحافظة تعز، للتصدي للحوثيين وكسر أي محاولات للتقدم نحو مناطق الصبيحة. وثمنت قوات العمالقة في بيان "صمود أبناء قبائل الصبيحة"، مؤكدة في الوقت نفسه "وحدة المصير في المعركة الوجودية ضد الحوثيين". نزوح المئات

على صعيد آخر، شهدت قرى مديرية المضاربة ورأس العارة، ولا سيما المناطق الحدودية مع تعز، نزوحا جماعيا جراء القصف الحوثي بالصواريخ والطائرات المسيرة وقذائف الهاون.

وغادرت مئات الأسر منازلها متجهة إلى مناطق طور الباحة في لحج، فيما توجهت أسر أخرى إلى مدينة عدن.

وتأتي موجة النزوح في ظل أوضاع معيشية صعبة تعاني منها الأسر، نتيجة الحرب المستمرة منذ أكثر من 12 عاما.