وجاءت الاعتقالات في قريتي قباطية وعرابة، الواقعتان في محافظة جنين شمال الضفة الغربية، "حيث تم اعتقال 4 إرهابيين من حركة الجهاد، كانوا يخططون لتنفيذ هجوم في شمال الضفة الغربية"، بحسب ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الثلاثاء.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن "قوات دوفديفان اعتقلت شخصا مطلوبا بتهمة تهريب معدات قتالية، وذلك خلال عملية اعتقال أخرى نفذتها هذا الأسبوع في منطقة بيت ريما بمنطقة بنيامين".

"وتم نقل الإرهابيين ليخضعوا لمزيد من الاستجواب من قبل قوات الأمن" بحسب المتحدث.